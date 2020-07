Nuova sede per Ufficio Euregio a Casa della Pesa a Bolzano (Di lunedì 13 luglio 2020) on il trasferimento dell’Ufficio comune al primo piano della Casa della Pesa a Bolzano, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino volta pagina. I nuovi locali si trovano nel pieno centro storico di Bolzano, in una Casa storica. In questo modo sarà visibile anche ai cittadini la sintonia e la cooperazione tra i membri dell’Euregio. In futuro i collaboratori dell’Euregio potranno usufruire di sei uffici moderni su una superficie totale di 254 metri quadri in via Portici 19/A. Il primo giorno di attività per i funzionari dell’Ufficio comune dell’Euregio nella Nuova sede presso la ... Leggi su laprimapagina

fattoquotidiano : BOTTEGHE OSCURE Salvini si dichiara erede di Berlinguer, ascoltate il suo ragionamento - fattoquotidiano : “Abbiamo raccolto i valori della sinistra di Berlinguer”. Salvini su La7 parla della nuova sede della Lega in via d… - GiovanniToti : Mi arriva ora dal @SanMartino_Ge questa foto. È la nuova terapia intensiva cardiovascolare attivata nella sua nuova… - d_essere : RT @RobertoFioreFN: Da poco terminato il comizio a #Novara contro #dittaturasanitaria e #statodiemergenza come arma di controllo sociale. S… - FNCatania : RT @RobertoFioreFN: Da poco terminato il comizio a #Novara contro #dittaturasanitaria e #statodiemergenza come arma di controllo sociale. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova sede A Legnano da domani la nuova sede di Forza Italia Settenews Coronavirus, Oms: oggi 230mila nuovi casi. Catalogna, in lockdown Lleida e altri 7 comuni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso in pubblico indossando per la prima volta una mascherina dopo lunghe resistenze, proprio nel giorno in cui gli Usa hanno segnato il record di nuo ...

Nuova sede per Ufficio Euregio a Casa della Pesa a Bolzano

Il primo giorno di attività per i funzionari dell’Ufficio comune dell’Euregio nella nuova sede presso la Casa della Pesa, che è stata interamente risanata di recente, hanno ricevuto la visita del ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è apparso in pubblico indossando per la prima volta una mascherina dopo lunghe resistenze, proprio nel giorno in cui gli Usa hanno segnato il record di nuo ...Il primo giorno di attività per i funzionari dell’Ufficio comune dell’Euregio nella nuova sede presso la Casa della Pesa, che è stata interamente risanata di recente, hanno ricevuto la visita del ...