Nuova sede per Ufficio Euregio a Casa della Pesa a Bolzano (Di lunedì 13 luglio 2020) on il trasferimento dell’Ufficio comune al primo piano della Casa della Pesa a Bolzano, l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino volta pagina. I nuovi locali si trovano nel pieno centro storico di Bolzano, in una Casa storica. In questo modo sarà visibile anche ai cittadini la sintonia e la cooperazione tra i membri dell’Euregio. In futuro i collaboratori dell’Euregio potranno usufruire di sei uffici moderni su una superficie totale di 254 metri quadri in via Portici 19/A. Il primo giorno di attività per i funzionari dell’Ufficio comune dell’Euregio nella Nuova sede presso la ... Leggi su laprimapagina

fattoquotidiano : BOTTEGHE OSCURE Salvini si dichiara erede di Berlinguer, ascoltate il suo ragionamento - fattoquotidiano : “Abbiamo raccolto i valori della sinistra di Berlinguer”. Salvini su La7 parla della nuova sede della Lega in via d… - GiovanniToti : Mi arriva ora dal @SanMartino_Ge questa foto. È la nuova terapia intensiva cardiovascolare attivata nella sua nuova… - LisaElli4 : RT @garzantilibri: Libraccio: apre una nuova sede a Milano @illibraio @PrudenzanoAnton - metfirenze : Scuole, i lavori per la nuova sede del liceo Agnoletti a Sesto - Video -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova sede Una crescita a doppia cifra ed una nuova sede green per Macron SportPress San Severino in sicurezza,

Nuovi investimenti per migliorare la sicurezza pubblica ... definizione sarà anche potenziata la fibra ottica con un collegamento che partirà dalla sede provvisoria del Comune, a palazzo Governatori, ...

La sede della prefettura ha bisogno di essere sistemata

sontuosa sede della Prefettura e in quanto tale, denominato Palazzo del Governo. In questi giorni lo storico edificio vede il passaggio di consegne della carica di prefetto tra il dottor Maurizio ...

Nuovi investimenti per migliorare la sicurezza pubblica ... definizione sarà anche potenziata la fibra ottica con un collegamento che partirà dalla sede provvisoria del Comune, a palazzo Governatori, ...sontuosa sede della Prefettura e in quanto tale, denominato Palazzo del Governo. In questi giorni lo storico edificio vede il passaggio di consegne della carica di prefetto tra il dottor Maurizio ...