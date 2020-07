Nuova Audi A3 Sportback: sicurezza da prima della classe e tutto di serie (Di lunedì 13 luglio 2020) Con la Nuova Audi A3 Sportback, la casa tedesca ha deciso di mettere la sicurezza al primo posto. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio La frenata automatica d’emergenza? Di serie. Il riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti? Di serie. Il supporto alle manovre di aggiramento dell’ostacolo? Di serie. L’assistenza al mantenimento della corsia? Di serie. E la chiamata d’emergenza? Anch’essa di serie. In aggiunta, a partire dalla versione Business, il cruise control è adattivo … Leggi su it.mashable

Il 2021 vedrà il debutto della seconda variante di carrozzeria di Audi Q5. Ci riferiamo ovviamente alla sua versione più sportiva, la nuova Audi Q5 Sportback. La vettura della casa automobilistica di ...

Audi, 20 modelli elettrici entro il 2025

[Rassegna stampa] Continua il processo di elettrificazione della gamma di Audi, che pochi giorni fa ha presentato ufficialmente la nuova Q4 e-tron Sportback. L’obiettivo della casa automobilistica dei ...

