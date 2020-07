Notizie di oggi: la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) L’intervista di Marco Travaglio a Giuseppe Conte su Benetton e Autostrade è l’apertura della prima pagina del Fatto Quotidiano del 13 luglio con le Notizie di oggi: La prima domanda di Travaglio a Conte: “Presidente Giuseppe Conte, è soddisFatto delle proposte di transazione di Atlantia, cioè della famiglia Benetton, per il nuovo assetto di Aspi, cioè di Autostrade per l’Italia?” – “Per nulla e le spiego perché partendo dall’ i nizio. Due anni fa, dopo il crollo del ponte Morandi, abbiamo avviato la procedura di contestazione, mettendo in discussione la concessione ad Aspi. La mia sensazione è che Autostrade, forte dei ... Leggi su nextquotidiano

L’intervista di Marco Travaglio a Giuseppe Conte su Benetton e Autostrade è l’apertura della prima pagina del Fatto Quotidiano del 13 luglio con le notizie di oggi: La prima domanda di Travaglio a Con ...

