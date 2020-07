Non solo Twitter e Facebook, Tuttonapoli è anche su Instagram: clicca e seguici! (Di martedì 14 luglio 2020) Non solo Facebook e Twitter, Tuttonapoli.net è anche su Instagram con un nuovo profilo. Leggi su tuttonapoli

robersperanza : 220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo c… - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - marcocappato : Se l'Europa controlla che non buttiamo via soldi europei in spese clientelari ci fa solo un favore. - LaVale_R : RT @Iperborea_: Non riesco a trovare le parole per Naya Rivera, solo tanta tristezza. ?? - RisorgINT : Oriali a fine partite si avvicina a #Belotti e ci scambia due parole. Come detto stamattina il giocatore interessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Coronavirus, non solo assembramenti di piazza: a Roma e dintorni esplode la voglia di feste "selvagge" La Stampa CAMMINO LA TERRA DI MARCA. Prima operazione green: viali alberati

4' di lettura 13/07/2020 - La strada è la Faleriense, verso Porto Sant'Elpidio. Sto raggiungendo un'azienda agricola. Squilla il telefono cellulare. Ho dimenticato le cuffiette. Cerco di accostare l'a ...

Dal medico di notte: piano per recuperare visite ed esami persi

Non solo, le Asl potranno far ricorso alle «strutture private accreditate per l’erogazione di parte delle prestazioni sospese, prenotate in classe D e P (differibile o programmata ndr) sempre ...

4' di lettura 13/07/2020 - La strada è la Faleriense, verso Porto Sant'Elpidio. Sto raggiungendo un'azienda agricola. Squilla il telefono cellulare. Ho dimenticato le cuffiette. Cerco di accostare l'a ...Non solo, le Asl potranno far ricorso alle «strutture private accreditate per l’erogazione di parte delle prestazioni sospese, prenotate in classe D e P (differibile o programmata ndr) sempre ...