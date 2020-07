Non fai sesso? Si legge sulla tua pelle (Di lunedì 13 luglio 2020) Che la generazione di Instagram preferisca la connessione virtuale piuttosto che quella fisica ormai ci viene detto in tutti i modi, anche da studi autorevoli, a sostegno della tesi che stiamo vivendo una recessione sessuale. Il sesso, infatti, sta diventando una di quelle abitudini old fashioned che appartiene all’epoca in cui non avevamo la tecnologia. Leggi su vanityfair

rubio_chef : Tutti quei politici e furbetti italiani che simpatizzano per gli #Usa, dovrebbero ricordarsi che se vivessero lì ve… - SkySport : CHRISTIAN VIERI compie 47 anni. Auguri «Bobo»! ? «Non ho mai amato le etichette, il calcio è un lavoro e se fai ben… - Benji_Mascolo : Ti voglio bene. Non mollare mai.. credo in te ?? fai quello che ti fa stare bene.. impara ad amarti, ma non smettere… - okiwdp : RT @fIeursdumal: “ma tu avevi la barba o no? PENSACI PENSACI! FAI MENTE LOCALE. IO DICO DI NO. NON AVEVI UN PELO!” sono a terra #daydreame… - ANTONIE00297505 : RT @antonel47502251: Can e la tua gelosia. Non ce la fai proprio a nasconderla #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Non fai Non fai sesso? Si legge sulla tua pelle Vanity Fair Italia Blog: Bar VxL: La Bellezza è invincibile...

Lo so, il titolo vi ha tratto in inganno: io sono interista, ho parlato di bellezza e avete tutti pensato che mi riferissi alla mia Inter nell'attuale gestione Conte. Come biasimarvi!? Anch'io, pur no ...

Università nell’era Covid-19: studenti nell’Ateneo sotto casa. A Bologna lezioni in Fiera

Grandi manovre nelle Università italiane in vista della ripresa di settembre, per un anno accademico che non solo sarà strano ma comincia all’insegna della concorrenza tra gli Atenei per non perdere s ...

Lo so, il titolo vi ha tratto in inganno: io sono interista, ho parlato di bellezza e avete tutti pensato che mi riferissi alla mia Inter nell'attuale gestione Conte. Come biasimarvi!? Anch'io, pur no ...Grandi manovre nelle Università italiane in vista della ripresa di settembre, per un anno accademico che non solo sarà strano ma comincia all’insegna della concorrenza tra gli Atenei per non perdere s ...