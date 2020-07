Noi c'eravamo. Famiglia Benetton a Conte: "Sempre rispettato le Istituzioni" (Di lunedì 13 luglio 2020) La Famiglia Benetton “ha Sempre rispettato le Istituzioni: quando in passato è stata sollecitata ad entrare in diverse società, così come oggi”. È quanto filtra da ambienti vicini agli imprenditori di Ponzano Veneto, che ricordano così il ruolo avuto negli anni negli investimenti in Alitalia, Autostrade e altre società in via di privatizzazione.La posizione della Famiglia è una replica alle parole durissime che Giuseppe Conte ha pronunciato in un’intervista al Fatto Quotidiano: “La mia sensazione - ha detto il premier - è che Autostrade, forte dei vantaggi conseguiti nel tempo e di una concessione irragionevolmente rinforzata da un intervento legislativo, abbia scommesso sulla debolezza dei ... Leggi su huffingtonpost

La famiglia Benetton “ha sempre rispettato le istituzioni: quando in passato è stata sollecitata ad entrare in diverse società, così come oggi”. È quanto filtra da ambienti vicini agli imprenditori di ...

