Nissan Ariya - Nuovi dettagli in attesa della presentazione - VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) La Nissan Ariya giorno dopo giorno scopre dettagli inediti attraverso i teaser che ci accompagneranno fino al prossimo 15 luglio, data fissata per il debutto online. La Suv è la seconda elettrica della Casa dopo la Leaf e le ultime anticipazioni mostrano proprio alcuni dei dettagli stilistici del modello, che introduce Nuovi stilemi per il marchio giapponese, confermando come la omonima concept del 2019 fosse già molto vicina al prodotto definitivo. Gli elementi chiave. Tra i fotogrammi del breve VIDEO (clicca sopra) sono presenti alcune anteprime chiave: vediamo per la prima volta l'intera fiancata della sport utility, che al posteriore propone un lunotto piuttosto inclinato sovrastato da un grande alettone. Nel frontale ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Nissan Ariya - Nuovi dettagli in attesa della presentazione - VIDEO - gigibeltrame : Nissan Ariya: un nuovo video teaser stuzzica la curiosità sul crossover coupé #digilosofia - HDmotori : Nissan Ariya: un nuovo video teaser stuzzica la curiosità sul crossover coupé - infoiteconomia : Nissan Ariya: ecco il primo teaser del crossover coupé - HDmotori : RT @HDmotori: Nissan Ariya: nell'attesa gustiamoci il crossover coupé elettrico in un teaser -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Ariya Nissan Ariya: il teaser svela nuovi dettagli Quattroruote Nuovi Modelli

La Nissan Ariya giorno dopo giorno scopre dettagli inediti attraverso i teaser che ci accompagneranno fino al prossimo 15 luglio, data fissata per il debutto online. La Suv è la seconda elettrica ...

Nissan Ariya – Un nuovo teaser prima del debutto – VIDEO

La Nissan si prepara a sverlare l’elettrica Ariya nella sua veste definitiva. La crossover elettrica sarà presentata virtualmente il prossimo 15 luglio: intanto, la Casa di Yokohama ha diffuso un ...

La Nissan Ariya giorno dopo giorno scopre dettagli inediti attraverso i teaser che ci accompagneranno fino al prossimo 15 luglio, data fissata per il debutto online. La Suv è la seconda elettrica ...La Nissan si prepara a sverlare l’elettrica Ariya nella sua veste definitiva. La crossover elettrica sarà presentata virtualmente il prossimo 15 luglio: intanto, la Casa di Yokohama ha diffuso un ...