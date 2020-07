Nel 2019 minimo storico nascite dall'unità d'Italia, calo del 4,5% (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il record negativo di nascite dall'unità d'Italia registrato nel 2018 è di nuovo superato dai dati del 2019: gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19 mila unità sul 2018 (-4,5%). Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al Centro (-6,5%). Lo rileva l'Istat. I fattori strutturali che negli ultimi anni hanno contribuito al calo delle nascite sono noti e si identificano nella progressiva riduzione della popolazione Italiana in età feconda, costituita da generazioni sempre meno numerose alla nascita – a causa della denatalità osservata a partire dalla ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2019 Porto di Cremona, nel 2019 riscossioni per un milione di euro Cremonaoggi Atenei toscani restano al top tra quelli italiani

La classifica Censis 2019-20 vede l'Università di Firenze mantenere la terza ... dopo quelle di Trento e Sassari. Ma vediamo nel dettaglio: tra i mega atenei statali (con oltre 40.000 iscritti) ...

L’Istat conferma il declino demografico italiano: popolazione in calo dello 0,3% a fine 2019

La classifica Censis 2019-20 vede l'Università di Firenze mantenere la terza ... dopo quelle di Trento e Sassari. Ma vediamo nel dettaglio: tra i mega atenei statali (con oltre 40.000 iscritti) ...