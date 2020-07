NBA – Udonis Haslem ironizza: “sono il giocatore più sexy della lega” (Di lunedì 13 luglio 2020) Infortuni e Coronavirus hanno decimato il roster dei Brooklyn Nets che, in vista del ritorno in campo ad Orlando, hanno deciso di ‘scongelare’ Jamal Crawford firmandolo fino a fine stagione. Il cestista quarantenne è diventato dunque il giocatore più vecchio della lega, insieme ad Udonis Haslem (più giovane di qualche mese). Il cestista dei Miami Heat ha deciso allora di appropriarsi di un altro titolo dichiarando: “sono ancora il giocatore più sexy della lega“. Parola alle tifose dei Miami Heat… e non solo.L'articolo NBA – Udonis Haslem ironizza: “sono il giocatore più sexy della ... Leggi su sportfair

