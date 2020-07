NBA, tegola Lakers: frattura al dito per Rajon Rondo, ecco quanto starà fuori (Di lunedì 13 luglio 2020) Comincia nel peggiore dei modi l’avventura nella bolla per i Los Angeles Lakers. Infatti, secondo quanto riporta Rachel Nichols di ESPN, Rajon Rondo ha riportato la frattura del pollice destro durante una sessione di allenamento in programma per ieri pomeriggio. Il gialloviola subirà un intervento chirurgico già questa settimana per provare a riaverlo in campo il prima possibile. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di un suo stop quantificabile in 6-8 settimane e comunque fino all’eventuale secondo turno dei playoff. Con l’assenza del play, sarà probabile rivedere in cabina di regia lo stesso LeBron James con Quinn Cook che dovrebbe vedere aumentare i suoi minuti sul parquet come parte della rotazione del ... Leggi su sportface

