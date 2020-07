Naya Rivera, trovato un corpo nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) Un corpo è stato trovato nel lago della California dove Naya Rivera, 33 anni, è scomparsa lo scorso mercoledì durante una gita con il figlio Josey, quattro anni appena. Il corpo sarebbe stato rinvenuto sul fondale del lago Piru, nella conte di Ventura, a circa un’ora da Los Angeles, dove le ricerche dell’attrice di Glee si sono protratte per giorni. A rivelarlo, in un’esclusiva dell’americano Tmz, sarebbero state fonti interne alla polizia, secondo le quali la dinamica dell’incidente sarebbe quella ipotizzata in prima battuta. Leggi su vanityfair

