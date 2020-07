Naya Rivera, trovato il corpo sul fondo del lago. Maledizione di Glee, il dettaglio inquietante: occhio alla data, proprio in questo giorno sette anni fa... (Di lunedì 13 luglio 2020) È stato ritrovato il corpo di Naya Rivera, l'attrice famosa per la serie tv Glee che era dispersa da giovedì scorso, dopo essere uscita in barca sul lago Piru, in California, assieme al figlio piccolo. Quest'ultimo è stato trovato e recuperato subito senza alcun danno, ma per la 33enne non c'è stata alcuna speranza: addirittura lo sceriffo aveva paventato l'ipotesi di non riuscire nell'impresa di recuperare il corpo, ma i sommozzatori ce l'hanno fatta. Naya è stata ritrovata sul fondo del lago, proprio nello stesso giorno in cui è deceduto Cory Monteith, protagonista di Glee che ha dato inizio ... Leggi su liberoquotidiano

