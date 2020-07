Naya Rivera scomparsa nel lago: “Abbiamo trovato un corpo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Le ricerche della nota attrice Naya Rivera scomparsa nel lago Piru, in California, circa sei giorni fa, i soccorsi: “Abbiamo trovato un corpo”. Un corpo è stato recuperato durante le ricerche di Naya Rivera, l’attrice nota per aver recitato in ‘Glee’, che è sparita in un lago della California. Le autorità devono ancora confermare formalmente … L'articolo Naya Rivera scomparsa nel lago: “Abbiamo trovato un corpo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

