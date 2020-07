Naya Rivera, ritrovato un corpo durante le ricerche nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) UPDATE 13 luglio 2020: Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Ventura ha annunciato di aver trovato un corpo durante le operazioni di ricerca nel lago Piru di Naya Rivera. Sebbene le autorità non abbiamo confermato l'identità del corpo, sembra ormai certo, purtroppo, che si tratti dell'attrice, scomparsa nel lago da mercoledì scorso.UPDATE 11 luglio 2020: a tre giorni dalla scomparsa, l'ufficio dello Sceriffo di Ventura County fa sapere che le operazioni di soccorso per Naya Rivera si sono trasformate in attività di recupero del cadavere. La donna è infatti data per morta. Gli uomini impegnati nelle ricerche, però, fanno sapere che il ... Leggi su blogo

