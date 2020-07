Naya Rivera: ritrovato corpo che si presume suo nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ stato ritrovato un cadavere nel lago Piru che si presume essere quello di Naya Rivera, l’attrice scomparsa in quel luogo lo scorso 8 luglio Nel lago Piru, in California, è stato ritrovato un corpo che si presume essere quello della stella di Glee, Naya Rivera. Il cadavere non è stato ancora identificato, ma la polizia della Contea Ventura ha indetto una conferenza stampa che chiarirà la situazione. L’attrice 33enne, lo scorso 8 luglio, stava facendo una gita in barca insieme al figlio Josey di 4 anni. Di lei, da quel giorno, si è persa ogni traccia. L’interprete di Santana Lopez nella famosa serie dal 2009 al ... Leggi su zon

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - MrsDalloway__ : RT @poeticmartina: alcuni del cast di Glee di fronte al lago dove è scomparsa Naya Rivera, questa intera notizia mi ha veramente distrutta… - emmashands : RT @Iperborea_: Non riesco a trovare le parole per Naya Rivera, solo tanta tristezza. ?? -