Naya Rivera, il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru in California (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo giorni di apprensione, il cadavere dell’attrice di Glee Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru, in California. L’attrice 33enne era scomparsa lo scorso 8 luglio mentre era in gita su una barca affittata con il figlio. La notizia è stata data dalle autorità della contea di Ventura, che da giorni si stavano occupando delle operazioni di ricerca. Durante le indagini lo sceriffo ha chiuso il lago al pubblico per evitare che curiosi facessero indagini in proprio. July 9, 2020 Il colpo di scena è arrivato grazie a una foto che Rivera aveva inviato alla famiglia: nello scatto, oltre al figlio Josey, si riusciva a intravedere un’insenatura che le ... Leggi su open.online

