Naya Rivera ha scattato una foto al figlio prima di sparire: nuovi dettagli

nuovi dettagli emergono in merito alla sparizione di Naya Rivera, l'attrice di Glee scomparsa nel nulla lo scorso 8 luglio, dopo una gita al lago in compagnia del figlio di quattro anni. prima di far perdere le tracce, la donna avrebbe scattato ed inviato ad un familiare, una fotografia con protagonista il bambino, spingendo i...

