Naya Rivera, è suo il corpo ritrovato nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) Naya Rivera è stata ritrovata. È dell’attrice il corpo ritrovato qualche ora fa nel lago Piru, a confermarlo le autorità locali Ormai è una certezza, Naya Rivera ci ha lasciato. È suo infatti il corpo ritrovato nel lago Piru (California) qualche ora fa: ad identificarlo la Polizia della Contea Ventura. L’attrice era scomparsa l’8 luglio durante una gita in barca con il figlio di 4 anni, Josey. Quest’ultimo era stato ritrovato illeso e con indosso il giubbotto di salvataggio. Secondo la sua testimonianza, la madre stava facendo un bagno per poi non risalire più a bordo. Qualche giorno fa, l’ufficio ... Leggi su zon

