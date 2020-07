Naya Rivera è morta: trovato il corpo senza vita nel lago (Di lunedì 13 luglio 2020) La triste notizia, paventata dagli inquirenti, si è materializzata. È stato trovato il corpo senza vita dell’attrice Naya Rivera, tra le protagoniste della serie tv Glee. Quattro giorni fa l’allarme, oggi la conferma della morte. Naya Rivera, attrice protagonista della serie tv Glee, è deceduta a seguito probabilmente di un malore avvenuto nelle acque di un lago della California. Giovedì erano iniziate le ricerche dell’attrice che, con il suo bambino di 4 anni, in barca di erano recati a largo per qualche ora di relax. Sin dalle prime battute si era temuto il peggio per lei, quando era stato ritrovato il figlio da solo sull’imbarcazione e la Rivera era ... Leggi su bloglive

