Naya Rivera è morta | Ritrovato il corpo della star di Glee | Video (Di lunedì 13 luglio 2020) Naya Rivera è morta: il corpo dell’attrice 33enne, star di Glee, è stato Ritrovato. L’attrice era scomparsa dopo aver fatto un bagno nel lago Piru. E’ stato Ritrovato il corpo di Naya Rivera, l’attrice di Glee che era scomparsa lo scorso 9 luglio dopo aver fatto il bagno nel lago Piru in California. TMZ, tramite … L'articolo Naya Rivera è morta Ritrovato il corpo della star di Glee Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

