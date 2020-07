Naya Rivera è morta a 33 anni: ritrovato il corpo dell’attrice di Glee (Di lunedì 13 luglio 2020) La speranza è l’ultima a morire ma era chiaro che Naya non si fosse salvata. Pensare che fosse ancora viva, dopo giorni di ricerca, era davvero cosa difficile. E infatti poche ore fa da Los Angeles è arrivata la notizia: pochi minuti fa è stato ritrovato un cadavere che, come confermano i media americani, è quello di Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa mentre era in gita con il suo bambino. Da ore sui social, migliaia di fans della serie e non solo, si stanno stringendo virtualmente intorno alla famiglia di Naya ma anche alla famiglia della serie tv, con il cast che in queste ore ha cercato di impegnarsi per contribuire anche nelle ricerche della ragazza. Naya Rivera muore a 33 anni. ... Leggi su ultimenotizieflash

