Nascite ai minimi storici, il Presidente Mattarella: “Ne va dell’esistenza dell’Italia” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel 2019 il record negativo delle Nascite è peggiorato ulteriormente registrando il minimo storico dall’Unità d’Italia. E sempre più italiani fuggono dal Paese per andare a vivere all’estero. Già i numeri del 2018 in fatto di Nascite parlavano chiaro: sempre meno coppie decidono di procreare. Ma i dati del 2019 – riporta l’Ansa – … L'articolo Nascite ai minimi storici, il Presidente Mattarella: “Ne va dell’esistenza dell’Italia” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

massimoguerrini : Dati Istat. Tasso di nascite ai minimi dall'unità d'Italia, arrivano meno immigrati, aumentano gli emigrati - Massimo10489625 : ???? EFFETTO CONTE: NASCITE DI BAMBINI AI MINIMI DA UNITÀ D’ITALIA -

Ultime Notizie dalla rete : Nascite minimi

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Bilancio demografico nazionale, l’Istat registra uno storico cale delle nascite, che scendono ai minimi dall’Unità. L’Istat registra uno storico calo delle nascite in Italia, con il Paese che arriva a ...