Napoli Teatro Festival | con SportOpera gli atleti diventano artisti

Napoli – Arte e sport si incontrano al Napoli Teatro Festival. Da oggi, 13 luglio, parte la sezione SportOpera della rassegna teatrale napoletana. A cura di Claudio Di Palma e di VesuvioTeatro, SportOpera cerca di portare in scena il connubio tra due mondi apparentemente lontani che riescono, però, ad entrare in sintonia tra di loro sul palcoscenico. Fino al 20 luglio, otto gli spettacoli in programma, di cui sette le prime assolute, in scena tra il Casino della Regina del Real Bosco di Capodimonte (ingresso da Porta Miano) e il lago di Lucrino (Pozzuoli), e un incontro a cura di Claudio Di Palma al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in cui sarà presentato il libro "Monaco 1972. Una tragedia

A Napoli, nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, domenica 19 luglio alle ore 21:00 sarà in scena, per la Sezione Italiana del Napoli Teatro Festival Italia 2020, il debutto nazionale dello spett ...

La sezione italiana della tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, la quarta diretta da Ruggero Cappuccio, presenta domani in prima assoluta La ...

