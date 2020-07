Napoli, ritiro estivo a Castel di Sangro: i dettagli dell’accordo (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Andremo a Castel di Sangro per il ritiro estivo. Lavoreremo in una struttura eccellente di livello internazionale”. Aurelio De Laurentiis annuncia in conferenza stampa l’accordo della Società azzurra con la splendida località abruzzese. Al fianco del Presidente del Napoli presenti il Governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, l’Assessore al bilancio della Regione Abruzzo, Guido Quintino Loris, e il Vice Presidente azzurro Edoardo De Laurentiis. Sono felice di poter annunciare questo nuovo sodalizio – ha detto il Presidente De Laurentiis – perchè mi sono innamorato di Castel ... Leggi su anteprima24

