Napoli piange Mario Scotti Galletta | icona della pallanuoto | “I tuoi figli seguiranno il tuo esempio”

Napoli – E' morto a 70 anni Mario Scotti Galletta, ex portiere della Canottieri Napoli che ha vissuto una carriera da protagonista della pallanuoto italiana e non solo. Scotti Galletta si è spento nella città partenopea dopo una lunga malattia. Col Settebello spicca la vittoria iridata a Berlino nel 1978 e il bronzo nel 1975 a Calì in Colombia. Negli anni Settanta col suo baffo caratteristico portò al massimo splendore la Canottieri Napoli vincendo quattro scudetti nel 1973, 1975, 1977, 1979. Nel 1978 invece il trofio più prezioso, la Coppa dei Campioni battendo i campioni uscenti del CSK Mosca nel girone finale disputato a ...

Pallanuoto, chi era il celebre «baffo» Mario Scotti Galletta

L’estremo difensore della Canottieri Napoli scende in acqua in maniera insolita, un dito steccato per lussazione, nasconde l’infortunio agli avversari e si muove in modo superlativo.

