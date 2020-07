Napoli, morì dopo una trasfusione di sangue infetto. Dallo Stato 695 mila euro agli eredi (Di lunedì 13 luglio 2020) Lo Stato dovrà pagare 695 mila euro agli eredi di una donna di Napoli che 46 anni fa era stata sottoposta a trasfusioni di sangue infetto. A stabilirlo è stata la II sezione del Tar Campania che, con sentenza del 8 luglio 2020, ha obbligato il ministero della Salute al risarcimento. La donna era stata emotrasfusa nel 1974 durante la degenza all’Ospedale Loreto Mare di Napoli per taglio cesareo. Soltanto nel 1999, a seguito di esami medici, era emersa la positività al virus HCV, successivamente evoluta in cirrosi fino al decesso nel 2013 per epatocarcinoma e insufficienza renale. Nel 2014 i suoi eredi conferirono l’incarico all’avvocato Maurizio Albachiara che, ... Leggi su ildenaro

