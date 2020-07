Napoli-Milan, la partita al San Paolo è stata una trasferta tutto sommato proficua (Di lunedì 13 luglio 2020) Dodici luglio dell’anno di Covid 2020, notte di san Fortunato. E già questo, un indizio… Cronaca rigorosamente baristica Milanès, Porta Romana bella. Vedi il Napoli e non muori. Rigore! Grida l’inclito pubblico tra una birra e l’altra. Anche se i giocatori sono a metà campo. Tanto danno i rigori sempre. Se non sai cogliere l’ironia, prova coi pomodori. Riassunto della partita al San Paolo: trasferta tutto sommato proficua. Milan fa pari. Frugale, come vorrebbero i Paesi del Nord, nei tiri. Gliene basta infatti uno, e marca però due gol: il secondo, ça va sans dire, è l’ormai immancabile rigore! Rigore! Rigore! Rigore! (Coro irridente degli avventori). ... Leggi su ilfattoquotidiano

acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - arturo99997673 : @alessioconti76 @SashaJAchilli Fallito LA smetti Di dire stronzate napoli e Milan Sono le due Squadre piu… - pasqualepizzuto : @SimoneCristao Vuoi detta la verità ??? Avevo paura del blocco. Poi comunque ho ascoltato tutto il post napoli-milan… -