Napoli-Milan 2-2, pagelle / Il Napoli libero da pensieri difende e costruisce ma non ammazza la partita (Di lunedì 13 luglio 2020) OSPINA. Lo si nota, Ilaria, soprattutto per questo benedetto gioco di piedi che Veleno vuole dal pipelet colombiano. Per il resto viene sfondato da Theo e poi spiazzato nettamente da Kessie su rigore. Ah sì, dimenticavo: para facilmente un tiro centrale di Ibra – 5,5 Incolpevole su entrambi i gol – 6 DI LORENZO. Il buco a destra in cui Theo viene lasciato solo soletto è zona sua. Detto questo si va prendere il pareggio con un batti e ribatti nell’area piccola rossonera, culminato con un gradito dono del lungagnone stabiese che ostenta una barbetta da mullah. Stasera scorrazza tanto a destra ma alcuni traversoni sono fuori misura, e di parecchio anche – 6 Callejon si disinteressa quasi del compagno lasciandolo solo. Il buon Giovanni è impreciso tanto da lasciare il buco di cui parli. Per fortuna segna – 6 MAKSIMOVIC. Il Corazziere Serbo ... Leggi su ilnapolista

Napoli-Milan - gol e spettacolo. Disastro Ferrari ROMA - Gol e spettacolo al San Paolo dove Napoli e Milan pareggiano 2-2 . Il Genoa conquista tre punti vitali per la salvezza e affossa la Spal . La Sampdoria vince 3-1 a Udine e vola a +6 sulla zona ...

ROMA - Gol e spettacolo al San Paolo dove Napoli e Milan pareggiano 2-2 . Il Genoa conquista tre punti vitali per la salvezza e affossa la Spal . La Sampdoria vince 3-1 a Udine e vola a +6 sulla zona ... Pari spettacolo tra Napoli e Milan - ma gode solo la Roma Napoli - Milan 2-2 | 32^ giornata Serie A Tim 2019/2020 Finisce 2-2 la sfida del San Paolo tra Napoli e Milan , valida per la 32.esima giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio con il sesto gol stagionale di Theo Hernandez, poi la rimonta azzurra ...

- 2-2 | 32^ giornata Serie A Tim 2019/2020 Finisce 2-2 la sfida del San Paolo tra e , valida per la 32.esima giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio con il sesto gol stagionale di Theo Hernandez, poi la rimonta azzurra ... LE PAGELLE – Spettacolo e goal al San Paolo. Il Milan strappa il pari al Napoli Al Napoli non bastano i goal di Di Lorenzo e Mertens. Il Milan ottiene un... L'articolo LE PAGELLE – Spettacolo e goal al San Paolo. Il Milan strappa il pari al Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Rossonero__1899 : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (di cosa stiamo parlando) Contro Roma Lazio Juve e Napoli All'andata 1 punto, 3 gol fatti sei subiti Al ri… - CosimoCarrozzo4 : RT @SkyTG24: Napoli-Milan 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A -