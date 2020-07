Napoli, lavoro in palestra per Llorente (Di lunedì 13 luglio 2020) Archiviato il pareggio col Milan di ieri sera, il Napoli è tornato in campo questa mattina a Castel Volturno per cominciare a preparare la partita col Bologna di mercoledì sera. Questo il report dell’allenamento odierno pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale. Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma mercoledì per la 33esima giornata di Serie A al Dall’Ara (ore 19.30). Coloro che sono andati in campo contro il Genoa hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento e a una serie di allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di sessione con ... Leggi su ilnapolista

