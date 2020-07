Napoli, Gattuso non si trattiene: “non commento il rigore dato al Milan, ma le regole vanno riviste” (Di lunedì 13 luglio 2020) Si ferma dopo due vittorie consecutive la striscia del Napoli, fermato sul pareggio ieri sera al San Paolo da un Milan in salute. Foto Getty / Francesco PecoraroI rossoneri riacciuffano gli azzurri grazie ad un rigore di Kessié, contestato però non direttamente da Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese non si sbottona nel post gara ai microfoni di Sky Sport, ma fa intendere la sua rabbia: “non commento il rigore dato al Milan. In generale, dico che per giocare a calcio le mani sono importanti, non si può pensare di tenerle sistematicamente dietro la schiena perchè così è un altro sport. Bisogna rivedere la regola dei falli di mano perchè chi ha giocato sa che così non si ... Leggi su sportfair

