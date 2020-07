Napoli Femminile, ufficiale: Federica Russo saluta le azzurre (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un addio inevitabile, visto l’arrivo dell’esperta Emmeline Mainguy comunicato proprio ieri dalla società. Federica Russo non difenderà più i pali del Napoli Femminile. La giocatrice ha ufficializzato la sua partenza con un lungo messaggio sui social. “Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Napoli è stata per un anno la mia seconda casa, la prima esperienza lontano dalla mia famiglia, il mio ritorno sui campi come titolare ed è per questo che sarà sempre una città speciale per me. Ho conosciuto persone fantastiche, dentro e fuori dal campo, gente che ci ha messo il cuore per ogni cosa che faceva,un ... Leggi su anteprima24

