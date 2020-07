Muore Kelly Preston, moglie di John Travolta: i film attraverso cui ricordarla (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston è morta all’età di 57 anni, la moglie di John Travolta ha lottato per due anni contro un cancro al seno È morta la moglie di John Travolta, dopo aver combattuto per due anni contro un cancro al seno Kelly Preston non ce l’ha fatta, aveva 57 anni. A dare la triste notizia ci ha pensato l’attore sui suoi profili social ufficiali. Travolta ha postato una foto della bellissima moglie, tra le varie cose nella didascalia ha scritto: “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha ... Leggi su nonsolo.tv

HuffPostItalia : Muore di cancro Kelly Preston, moglie di John Travolta: aveva 57 anni - Agenzia_Italia : Muore di cancro #kellypreston, moglie di #JohnTravolta - infoitcultura : Muore di cancro Kelly Preston, moglie di John Travolta: aveva 57 anni - KattInForma : Kelly Preston non ce l’ha fatta. Muore di cancro la moglie di John Travolta - Angiolangel : RT @VanityFairIt: «È con cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni contro… -