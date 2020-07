Multa da 17 milioni a Wind Tre per trattamento illecito dei dati personali (Di lunedì 13 luglio 2020) Wind Tre Multata per 17 milioni di euro per trattamento illecito dei dati personali. Sanzione da 800mila euro per Iliad. MILANO – Wind Tre Multata per 17 milioni di euro per “trattamento illecito dei dati personali“. La decisione è stata comunicata dal Garante per la protezione dei dati personali spiegando come la sanzione è stata deisa nella riunione che si è svolta il 9 luglio. L’Autorità ha spiegato che la società era stata destinataria in passato di un provvedimento inibitorio e prescrittivo quando era ancora valido il vecchio Codice per la Privacy. ... Leggi su newsmondo

