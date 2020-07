MotoGp, è il giorno di Valentino Rossi al Team Petronas: oggi finalmente l’annuncio ufficiale (Di lunedì 13 luglio 2020) La trattativa è stata lunga, ma finalmente pare che la fumata bianca sia arrivata. Valentino Rossi correrà il pRossimo anno con il Team Petronas, oggi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che sancirà il prosieguo della carriera del Dottore in MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesA far crescere l’attesa nei supporters del pesarese ci ha pensato Razlan Razali, Team manager della nuova scuderia di Valentino Rossi, intervenuto ieri sera su Facebook per rivelare: “l’annuncio che gli appassionati stanno aspettando arriverà domani“. Tutto sistemato dunque tra le parti, con il Dottore dunque riuscito a far trasferire in ... Leggi su sportfair

dianatamantini : MOTOGP - Mercoledi 15 luglio i piloti MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati in un giorno di test a Jerez prima del… - corsedimoto : MOTOGP - Mercoledi 15 luglio i piloti MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE impegnati in un giorno di test a Jerez prima del… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: #Rea batte #Redding nel 2° giorno dei test della #WorldSBK #SkyMotori - AngyFra89 : Nello stesso giorno correrà la @motoGP al @circuitomisano Un doveroso APPLAUSO a tutti gli organizzatori. GENIA… - LeonardoMizzi : RT @LuxMontef: Il 10 luglio 2015 conquistava la prima vittoria in MotoGP il Kentucky KID, indimenticabile #69 che, diceva, 'si legge uguale… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp giorno MotoGP | Giornata di test prima del GP di Spagna. Gli orari del 15 luglio Corse di Moto SBK, Bautista: “Honda mi fa sentire come se fossi in MotoGP”

Alvaro Bautista, nell’anno del suo debutto in Superbike, è diventato la sorpresa della stagione 2019, facendo crescere anche tra i più scettici la passione per le derivate di serie. Il mondiale Superb ...

MotoGp | Valentino Rossi e Petronas, il futuro è un giallo

MotoGp: Valentino Rossi e Petronas insieme per due stagioni o forse no. Tutti sembrano certi dell’accordo ma il team per ora nicchia: ecco perché MotoGp: Valentino Rossi e il Team Petronas Yamaha insi ...

Alvaro Bautista, nell’anno del suo debutto in Superbike, è diventato la sorpresa della stagione 2019, facendo crescere anche tra i più scettici la passione per le derivate di serie. Il mondiale Superb ...MotoGp: Valentino Rossi e Petronas insieme per due stagioni o forse no. Tutti sembrano certi dell’accordo ma il team per ora nicchia: ecco perché MotoGp: Valentino Rossi e il Team Petronas Yamaha insi ...