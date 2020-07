Morto Mario Scotti Galletta: portiere del Settebello campione del mondo 1978 e attore con Nanni Moretti (Di lunedì 13 luglio 2020) Morto Mario Scotti Galletta: portiere del Settebello e attore con Nanni Moretti Mario Scotti Galletta, ex portiere della nazionale italiana di Pallanuoto campione del mondo nel 1978, è Morto all’età di 70 anni. Scotti Galletta, padre di due atleti di livello, era noto anche per aver preso parte al famoso film di Nanni Moretti “Palombella Rossa” e per aver dato linfa vitale alla pallanuoto femminile. La pallanuoto Mario Scotti Galletta nella sua carriera ... Leggi su tpi

