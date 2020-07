Morta Naya Rivera, ritrovato il corpo della star di Glee scomparsa nel lago Piru (Di lunedì 13 luglio 2020) Le indagini sulla scomparsa di Naya Rivera giungono a un punto di svolta. A quasi una settimana dalla tragedia che ha coinvolto la star di Glee, le autorità della contea di Ventura, in California, hanno annunciato degli aggiornamenti sulla vicenda.L'attrice, volto di Santana Lopez nella serie tv, era sparita nel nulla durante una gita in barca col figlio di quattro anni nei pressi del lago Piru - già noto per le sue acque torbide e pericolose. Il piccolo Josey era poi stato ritrovato solo ma in buone condizioni. Le indagini per ritrovare il corpo dell'attrice di 33 anni si sono susseguite ininterrottamente nei giorni seguenti, non senza qualche complicazione a causa della scarsa ... Leggi su optimagazine

