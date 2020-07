Morta a 57 anni Kelly Preston, moglie di John Travolta: “Ha perso la battaglia contro il cancro al seno” (Di lunedì 13 luglio 2020) Morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta. “E’ con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore e il sostegno di tantissimi“, ha scritto Travolta sulla sua pagina Facebook. “Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che la hanno aiutata, cosi’ come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Addio alla stella dell'atletica azzurra Leila Fanta Kone, morta a soli 21 anni per un malore - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - PulitiElena : RT @fanpage: È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - beretta_gio : Morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta -

Morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta Kelly Preston Condividi Visualizza questo post su Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has ...