Monza, immigrato marocchino per strada in mutande a mo’ di sfida: era stato espulso dall’Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) Era stato appena espulso dall’Italia. Ma era a Giussano, in provincia di Monza. E incredibilmente, quasi in segno di sfida, il marocchino camminava in mutande per le strade. I carabinieri l’hanno arrestato per violazione delle norme in materia di immigrazione. Il 36enne marocchino aveva molti precedenti penali Si tratta di un uomo di 36 anni, senza fissa dimora. Ha precedenti penali per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, ha precedenti anche per reati in materia di stupefacenti e di immigrazione clandestina. In strada, a piedi, seminudo: l’intervento dei carabinieri I militari dell’Arma, come riportano le cronache dei giornali locali – come primaMonza.it – hanno ... Leggi su secoloditalia

