Monica Demuru con Jukebox Roma il 16 e 17 luglio al Teatro India

VERSO IL RITORNO STAGIONE ESTIVA 2020 DEL Teatro DI Roma 16 e 17 luglio 2020 Teatro India L'arena estiva del Teatro India accoglie il 'Jukebox-umano' in carne e voce di Monica Demuru che dà vita al solo site-specific Jukebox di Encyclopédie de la Parole Jukebox 'Roma' un progetto di Encyclopédie de la parole direzione artistica Elise Simonet regia Joris Lacoste con Monica Demuru drammaturgia e coordinamento dei raccoglitori: Francesco Alberici e Riccardo Fazi raccolta dei documenti audio Francesco Alberici

