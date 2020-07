Miwa Energia, roster quasi al completo: da Isernia arriva Orefice (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Passano i giorni ed è sempre più chiaro che la Miwa Energia ha, come al solito, intenzioni importanti e piani ben definiti. In previsione della nuova stagione che vedrà alla guida del team Coach Alessandro Marzullo, è ufficiale il passaggio con i cinghiali sanniti della guardia Stefano Orefice. Classe ’91, 170cm e ultime due stagioni disputate in Serie C Gold. Nel 2018 ha vestito la maglia di Maddaloni mentre nell’ultima stagione ha difeso Il Globo Isernia con 195 punti totali fino allo stop, ben 17,7 di media a partita. Legatissimo alla Virtus Pozzuoli, con cui ha disputato ben 6 campionati di fila e dove è considerato un beniamino dal pubblico di casa, Orefice ha deciso di vivere la prossima stagione da ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Miwa Energia Miwa Energia, roster quasi al completo: da Isernia arriva Orefice anteprima24.it Basket, la giovane promessa Giuseppe Ordine al Miwa Energia Cestistica Benevento

Ingaggiato dal Sunshine Basket Vieste il pivot Giuseppe Ordine, atleta di 203cm nato nel 1996. Nella passata stagione, il partenopeo ha messo a segno 257 punti con una media di 12,8 a partita e con il ...

Serie C - Miwa Benevento, si accende il mercato: ingaggiato Giuseppe Ordine

Ancora news dal mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento. Questa volta, ad entusiasmare il seguito, ci sono ben tre novità tra nuovi arrivi e conferme. Si registra in entrata un colpo important ...

Ingaggiato dal Sunshine Basket Vieste il pivot Giuseppe Ordine, atleta di 203cm nato nel 1996. Nella passata stagione, il partenopeo ha messo a segno 257 punti con una media di 12,8 a partita e con il ...Ancora news dal mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento. Questa volta, ad entusiasmare il seguito, ci sono ben tre novità tra nuovi arrivi e conferme. Si registra in entrata un colpo important ...