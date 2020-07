Misure restrittive, il Governo vuole la proroga fino al 31 luglio. E intanto proseguono gli sbarchi (Di lunedì 13 luglio 2020) Distanziamento nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto e no alla movida: il Coronavirus non è stato ancora debellato e le Misure restrittive potrebbero proseguire fino al 31 luglio. La battaglia contro il Coronavirus non è ancora terminata. Di fronte alla situazione allarmante di alcuni Paesi come Brasile e Stati Uniti, il Ministro della … L'articolo Misure restrittive, il Governo vuole la proroga fino al 31 luglio. E intanto proseguono gli sbarchi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Misure restrittive Coronavirus, nuove misure restrittive in diversi Paesi del mondo. FOTO Sky Tg24 Agenzie di viaggio: “Locali condivisi con altre attività”

Le misure restrittive per la pandemia hanno colpito tutto il settore turistico: in particolare le agenzie di viaggio che si occupano di outgoing sono state fortemente penalizzate dalla riduzione della ...

Fiumicino, arrivano regole più severe per la ‘movida’: firmata l’ordinanza

«Alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane – spiega il sindaco Montino – abbiamo dovuto fare ricorso a misure più restrittive. Si è infatti resa necessaria, oltre ad un rafforzamento dei ...

