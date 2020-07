Ministro Sport: “Brutto episodio dall’Atalanta, giusta attivazione procura Figc” (Di lunedì 13 luglio 2020) Vincenzo Spadafora, Ministro allo Sport, tramite Facebook ha raccontato due brutti episodi, compreso l'insulto razzista del team manager dell'Atalanta nei confronti di un tifoso del Napoli: "Piena solidarietà alla giovane Beatrice ... Leggi su tuttonapoli

Ministro Sport: "Brutto episodio dall'Atalanta, giusta attivazione procura Figc"

'Terrone del c...', Spadafora: 'Giusto che Procura Figc apra inchiesta'

Non si placano le polemiche per la frase del team manager dell'Atalanta Mirco Moioli a un tifoso del Napoli prima della partita tra la Juventus e la Dea ("Terro ...

