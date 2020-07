Milano, tra rapine in banca e altri reati gravi: 10 arresti (Di lunedì 13 luglio 2020) rapine a mano armata, detenzione d’armi clandestine e altri reati: sono 10 gli arresti effettuati a Milano nelle prime luci di stamane. Sirene sparate sulla capitale della moda italiana: Milano. La moda, però, in questo caso, non rientra al centro della notizia, anzi. Dieci persone sono state arrestate con l’accusa di aver effettuato, soprattutto in banca, varie rapine aggravate. Non solo: le accuse estese ai soggetti in questione sono altre e comprendono reati altrettanto gravi come: detenzione e porto d’armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto. reati non di poco conto, che, se sommati al primo in questione, vanno ad aggravare notevolmente ... Leggi su bloglive

Santa Sofia torna ad essere moschea : il dolore del Papa. Lite tra la Lega e l'imam di Milano "Il mare mi porta lontano, penso a Istanbul, penso a Santa Sofia , sono molto addolorato". Così il Papa, parlando a braccio dopo la preghiera dell'Angelus a San Pietro, ha voluto esprimere il suo rammarico per la decisione ...

Milano - rom "liberi" di spadroneggiare nel centro storico. Tra loro - l'uomo che uccise un agente La Polizia di Milano ha fermato una banda di tre rom – ladri "acrobati" – che depredavano lussuosi appartamenti del centro storico. Tra questi, anche l'uomo che il 12 gennaio 2012 travolse e uccise un agente della ...

Milano - 39enne picchia conducente e si mette alla guida del tram Follia a Milano: un uomo di 39 anni ha picchiato il conducente e si è messo alla guida del tram. Fermato dopo pochi metri. Milano – Attimi di paura a Milano nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio 2020. Un uomo di 39 anni ...

