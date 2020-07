Milano: 23enne Sale in Autobus e Viene Accoltellato da una Gang, È in Gravissime Condizioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Stava viaggiando nel bus 93 ATM, una band composta da 10 persone lo avrebbe attaccato, ora si trova ricoverato al San Raffaele in codice rosso. Un’altro episodio di violenza Viene registrato a Milano, dove un giovane di 23 anni che viaggiava sul bus 93 ATM tra via Bassini e via Valvassori Peroni è stato Accoltellato da una Gang. Il ragazzo, originario del San Salvador sarebbe infatti stato accerchiato da un gruppo di delinquenti composto da circa 10 persone, che ad un certo punto lo avrebbero colpito con un fendente lasciandolo agonizzante in mezzo al sangue. Attorno alle 21.30 è scattato l’allarme lanciato dal conducente del mezzo, sul posto si sono recate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Giunti i paramedici hanno ritrovato il giovane con ferite multiple su ... Leggi su youreduaction

