Migranti, soccorse 17 persone al largo di Lampedusa: nelle immagini della Guardia costiera il salvataggio di due ragazzi in mare (Di lunedì 13 luglio 2020) Intorno alle 10 di questa mattina, lunedì 13 luglio, 17 Migranti (di cui alcuni già in acqua) sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo delle coste di Lampedusa, dopo essere state avvistate da un velivolo dell’agenzia europea Frontex. Appena arrivata la segnalazione nella Centrale operativa della di Roma è stata inviata la motovedetta CP311 di Lampedusa, che si trovava in zona in attività di pattugliamento. I 6 naufraghi sono stati recuperati e portati sulla motovedetta che ha successivamente preso a bordo anche le altre 11 persone che erano alla deriva sul barchino. Nel video diffuso dalla Guardia costiera alcuni momenti del salvataggio L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

