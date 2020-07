Migranti, mille sbarchi in tre giorni. Il governo (diviso) non li ferma (Di lunedì 13 luglio 2020) Ottomila sbarchi fino a metà luglio, più di mille negli ultimi due giorni. Quasi un centinaio di Migranti positivi al coronavirus, tra cui 26 bengalesi la cui presenza ha scatenato forti proteste ad Amantea. E Sea Watch Italy denuncia: una barca con 57 persone partita dalle coste libiche è alla deriva, sia Malta che l’Italia sono state avvertite. Mentre gli sbarchi di Migranti in Calabria, alcuni dei quali contagiati, scatenano proteste e blocchi stradali, a rimanere in alto mare è la politica del governo sull’immigrazione. Il mix di altri dossier apertissimi – Autostrade, Mes, Regionali – e del rischio permanente di implosione paralizza la maggioranza di governo. Che da mesi è appesa alle ... Leggi su huffingtonpost

