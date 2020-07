Mick Jagger si trasferisce in Italia? Il frontman dei Rolling Stones “innamorato della Toscana” (Di lunedì 13 luglio 2020) Mick Jagger si trasferisce in Italia? L'artista ci sta pensando. Lo rivela un amico, rimasto anonimo. Il frontman dei Rolling Stones si trova nel nostro Paese, precisamente in Toscana, dove sta trascorrendo le sue vacanze nel post lockdown in compagnia di alcuni amici. In Toscana Mick Jagger festeggerà anche i suoi 77 anni di età, a fine luglio, e un amico dell'artista rivela al Corriere della Sera che si pensa addirittura ad un trasferimento definitivo. Jagger sta pensando di acquistare una casa ove trascorrere i suoi periodi di riposo, tra le campagne e i vini della Toscana. "Mick è innamorato di questa regione e di Castagneto Carducci ... Leggi su optimagazine

