Michelle Hunziker non solo in bikini: le foto da modella incantano Instagram (Di lunedì 13 luglio 2020) Michelle Hunziker lascia senza fiato pubblicando sul suo profilo Instagram alcune splendide foto che la ritraggono in riva al mare mentre fa la modella davanti all’obiettivo di Pierpaolo Ferreri. La Hunziker, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, non ha bisogno di mettersi in bikini per stregare i fan. Negli scatti condivisi su Instagram la presentatrice svizzera indossa un maxi prendisole rosso con fiori bianchi, uno di quegli abiti perfetti per l’estate che piacerebbe tanto anche a Letizia di Spagna. Capelli raccolti in una coda di cavallo, trucco naturale, abbronzatura impeccabile, piedi nudi, la bionda Michelle è l’immagine della seduzione. Complici anche il décolleté perfetto e la schiena ... Leggi su dilei

