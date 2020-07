Meteo, le previsioni di martedì 14 luglio. VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Nuvole e qualche temporale al Nord, sole sul resto dell’Italia. Sono queste le previsioni Meteo per martedì 14 luglio. Sulla maggior parte della Penisola, il cielo sarà sereno e il clima gradevole. Un po’ più di caldo si registrerà al Sud e sulla Sardegna interna. Verso sera probabile qualche piovasco sulle zone ioniche calabresi e siciliane. Il tempo sarà più instabile, con qualche temporale nel pomeriggio, sui settori alpini. Nuvole sull'alta Pianura Padana. Altrove, cielo sereno o poco coperto (LE previsioni). Le previsioni al Nord Al Nord è previsto cielo nuvoloso sull'arco alpino e in Piemonte. Nuvole, in particolare, sull'alta Pianura Padana. Attesi temporali isolati sulle Alpi più settentrionali, soprattutto dal pomeriggio. Tempo ... Leggi su tg24.sky

leggoit : Meteo, la settimana del ciclone: meno caldo e rischio temporali. Le previsioni - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: velato min 29 max 27 - infoitinterno : Previsioni meteo 13 luglio: alta pressione incerta, possibili piogge e nubi al Centro-Nord - infoitinterno : Meteo: Martedì ANTICICLONE sempre più in CRISI, poi arriva un CICLONE di TEMPORALI. PREVISIONI per la SETTIMANA - CalaAngelo : , CbMeteo: Martedì ANTICICLONE sempre più. Mi in CRISI, poi arriva un CICLONE di TEMPORALI. PREVISIONI per la SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì ALTA PRESSIONE INCERTA, rischio di BREAK TEMPORALESCHI improvvisi. Le PREVISIONI iLMeteo.it Meteo, le previsioni di martedì 14 luglio. VIDEO

Sono queste le previsioni meteo per martedì 14 luglio. Sulla maggior parte della Penisola, il cielo sarà sereno e il clima gradevole. Un po’ più di caldo si registrerà al Sud e sulla ...

METEO SICILIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Aggiornamento delle 15:50 - Il Video Meteo di Oggi: lunedì, 13 luglio ...

Sono queste le previsioni meteo per martedì 14 luglio. Sulla maggior parte della Penisola, il cielo sarà sereno e il clima gradevole. Un po’ più di caldo si registrerà al Sud e sulla ...Aggiornamento delle 15:50 - Il Video Meteo di Oggi: lunedì, 13 luglio ...